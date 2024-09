De Laurentiis | Io non ho mai fatto debiti è il mio mantra e sono riuscito a trasportarlo nel calcio LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oggi alle 12 a Villa D’Angelo la presentazione della partnership Napoli-Sorgesana. Il club già nelle scorse settimane ha annunciato che “Sorgesana sarà ‘Acqua Ufficiale della SSCN’ per le prossime due stagioni. Di seguito le parole del presidente del Napoli, Aurelio De. De: «Dei miei 20 anni faccio un bilancio ultrapositivo» Inizia De: «Con il dottor Arnone abbiamo punti di contatto, due imprenditori che al di là di cosa si dice hanno puntato sulla famiglia. Cidenigratori delle aziende a tiraggio familiare, dicendo che non si espanderanno mai. Io non credo che i fondi siano il salvataggio delle imprese, tantomeno nel