Ddl sicurezza | Serracchiani ‘per Fi civiltà si ferma su uscio Palazzo Chigi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Nella scorsa legislatura, con soli sette voti contrari, dopo una discussione lunga e partecipata in commissione, venne approvata dalla Camera la legge Siani che divenne un punto fondamentale di quella scorsa stagione legislativa. Tant?è che venne mandata subito al Senato e purtroppo solo la caduta del Governo impedì che diventasse legge definitiva. Rivolgo la mia solidarietà ai colleghi Russo e Pittalis di Forza Italia. Penso siano sinceri quando ricordano Berlusconi e le sue parole. ?Quella per i diritti civili è una battaglia che in un Paese davvero moderno e democratico dovrebbe essere un impegno di tutti. Da liberale ritengo che attraverso un confronto ampio e approfondito si possa raggiungere un traguardo ragionevole di giustizia e di?. Queste sono le parole di Berlusconi. Oggi quelle parole sono state gettate al vento.