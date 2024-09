Ddl sicurezza | Mauri Pd ‘Foti non sa di cosa parla’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set (Adnkronos) – “Con quale faccia Foti si permette di fare la morale all’opposizione sulla sovranità del Parlamento? Il capogruppo di Fdi non sa diparla: il ddlè di iniziativa governativa e l?emendamento sulla canapa industriale lo ha promosso direttamente palazzo Chigi”. Lo dice il deputato democratico e responsabiledel Pd Matteo, replicando al capogruppo di Fratelli d?Italia Tommaso Foti.“Le norme che metteranno in ginocchio il settore della canapa industriale ? spiega– sono contenute in un Ddl governativo e sono state introdotte in commissione con un emendamento promosso dalla Presidenza del Consiglio, su richiesta esplicita del sottosegretario Mantovano. Davanti a questa invasione di campo, nel silenzio assordante di Lollobrigida, le parole di Foti sulla sovranità del Parlamento risultano ridicole e fuori luogo.