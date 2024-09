Ddl sicurezza | Bonelli ' governo mette fuori legge asset produttivo di 30mila lavoratori'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "IlMeloniundel nostro Paese lasciando senza lavoro 30.000 persone che lavorano nel nostro paese la cannabis light. Il ministro Nordio non spiega come sia possibile rendere illegale un settoreche è legale in Europa che lavora la cannabis light mentre il Tar del Lazio ha stabilito che questa sostanza non è uno stupefacente". A dichiararlo è il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "Il- prosegue - con questa norma viola il diritto europeo, le sentenze della Corte di Giustizia, che sarà dichiarata incostituzionale. Si sta rendendo illegale un settoreche con questagli operatori verranno trattati come narcos. Il proibizionismo non è la strada da percorrere. Ilha scelto di schiantarsi contro il diritto europeo".