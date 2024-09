Da Fontes i piatti della memoria Funghi o ragù per le tagliatelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il locale è raccolto, si accede alla prima saletta gustandone l’atmosfera da osteria vera, con i mattoncini a vista, i tavoli in legno, il banco dell’oste, e poi, di fronte, la batteria di vini del territorio. Di fianco, una porticina introduce alla cucina dove Valerio Ferri lavora materia di prima. Lui, cultoreconcia del maiale , sa bene cosa significhi cucinare ingredienti scelti. La sua osteria "", nel cuore di Cagli, è un po’ la vetrinasua passione, quella appunto di norcino: il prosciutto nostrano è tagliato a coltello e servito con la crescia cotta nella graticola. Qui si servono anche: lumache in porchetta, trippa di vitella in umido e coratellina di agnello saltata in pacon aglio fresco e cipolla. La tagliatella è con, la carbonara guanciale locale.