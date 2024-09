Cultura Portaluri Invitalia | Programmazione fondamentale per sviluppo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sibari (Cs), 12 set. (Adnkronos) - "Io do per scontato chee innovazione siano il motore dellole di questo territorio. Ma la spinta arriva dalladei lavori e delle opere pubbliche, che sono decisivi per lo". Lo sostiene il responsabile degli investimenti pubblici di, Giovanni, intervenuto al convegno "Percorsi didel territorio trae innovazione", organizzato dalla Fondazione Magna Grecia al museo archeologico di Sibari. "Il passaggio successivo - continua- è quello dellafinanziaria, il momento in cui allocare le risorse sui fabbisogni territoriali. La Regione Calabria deve individuare i fabbisogni più urgenti e condividerli con la popolazione, che è un passaggio