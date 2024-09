Cultura | La Russa ‘da sempre coinvolto in arte Marinetti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Credo che parlare di Marinetti siaqualcosa di affascinante, siaqualcosa di emozionante, che possiamo definire italiano che più italiano non si può. E questa sera con noi c’è Francesca Bardi Marinetti, la nipote diretta di Marinetti, che ringrazio veramente di cuore di essere qui con noi. Buon coinvolgimento e io sonosin da quando ero ragazzino nella storia e nell’di Filippo Tommaso Marinetti”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La, intervenendo ieri sera, nel cortile di Sant?Ivo alla Sapienza, agli ?Inimitabili?, lo spettacolo diviso in tre capitoli di Edoardo Sylos Labini, dedicato in questa occasione al fondatore del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti.