Crisi idrica via libera dal ministero al dissalatore di Porto Empedocle

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Al via l’utilizzo deldiper far fronte all’emergenza siccità in Sicilia. Lo ha deciso la cabina di regia per lapresieduta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini che ha dato il viaagli altri due impianti dell'Isola. È quanto comunica in una