Cosa nascondete in questo deposito? | la scoperta dopo il blitz della polizia

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ieri mattina alcuni poliziotti hanno notato, nei pressi di un locale seminterrato in via Tertulliano, due soggetti che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo ma sono stati immediatamente raggiunti e, non senza difficoltà , bloccati.Gli agenti hanno esteso il controllo del