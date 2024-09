Corrao Confintesa lavoratori della conoscenza | Soddisfazione per la manifestazione Gae

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ieri, 11/09/2024, presso l’Ambito Territoriale Provinciale (Ex Usp – Ufficio Scolastico Provinciale) di Palermo, in Via delle Ferrovie, 54, si è svolta laorganizzata daLc per rivendicare i diritti dei docenti precari ancora imbrigliati nelle Gae Palermo. La