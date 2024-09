Con le borse autunnali color vinaccio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il cambio armadio è ufficialmente iniziato e il primo reparto da cui partire è quello degli accessori. Come ampiamente previsto dalle sfilate Autunno-Inverno 2024/2025, le star indiscussa di inizio autunno sono lebordeaux. O meglio, in tutte le sfumature che ricordano i vini rossi più prestigiosi. I 15 migliori trend moda per l’Autunno-Inverno 2024/2025 X Lucida oppure opaca.