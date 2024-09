Comune 206mila euro di premi ai dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oltre 200miladiper idel. Il dirigente del servizio Welfare, cultura e risorse umane, Simone Ciattaglia, infatti, ha firmato in questi giorni la determina che liquida al personale dipendente (esclusi i dirigenti) ilo complessivo di 206.853per la performance individuale (per l’anno 2023) ai sensi di quanto stabilito dal contratto decentrato in vigore per il personale deldi Macerata.