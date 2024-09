Come costruire una serra fai da te

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024)unaè un’ottima soluzione per proteggere le piante dal freddo invernale, anche in città. Le opzioni vanno da piccole serre in plastica per il balcone a strutture più complesse in legno e policarbonato per giardini. Scegliere la tipologia giusta dipende dallo spazio e dalle