Cina | Shanxi Taiyuan ospita Int’l Energy Industry Expo 2024 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 set – (Xinhua) – Delle persone visitano la China () Internationaldi, nella provincia settentrionale cinese dello, ieri 11 settembre. La fiera, che presenta aree espositive speciali come quelle dedicate all’energia eolica e fotovoltaica, all’immagazzinamento di nuova energia, ai veicoli a nuova energia e cosi’ via, e’ progettata per esporre le nuove tecnologie e i nuovi prodotti nel campo dell’energia. (Xin) Agenzia Xinhua