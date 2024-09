Cina scoperto un nuovo virus che attacca il cervello | trasmesso anche dalle zecche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una scoperta che terrorizza il mondo, quella che arriva dalla: unche si trasmette attraverso il morso dellee che ha il potenziale perre il e causare problemi a livello neurologico. Il patogeno è stato ribattezzato Wetland (Welv) ed è stato rilevato in un uomo di 61 anni che ha detto di essere stato punto da un zecca in una grande zona umida della Mongolia. Il paziente ha sofferto di febbre, mal di testa e attacchi di vomito. Il caso, che risale a giugno 2019, è stato analizzato in uno studio sul ‘New England Journal of Medicine’ del Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology. IlWetland fa parte del gruppo ditrasmessi specificatamente(orthonairo), i ricercatori hanno raccolto e analizzato quasi 14.600e hanno trovato ilWeland in 5 specie.