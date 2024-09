Cina | Pechino Francia Paese ospite d’onore alla CIFTIS 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 set – (Xinhua) – Questa foto mostra il padiglione nazionale dellapresso il Centro congressi nazionale cinese durante la China International Fair for Trade in Services () 2024 a, capitale della, oggi 12 settembre 2024. A tema “Servizi globali, prosperita’ condivisa”, ladi quest’anno e’ stata inaugurata oggi a. Lae’ iled e’ stato allestito un padiglione nazionale speciale per celebrare il 60mo anniversario dell’istituzione di legami diplomatici tra. (Xin) Agenzia Xinhua