Cina | Hainan accelera ripresa dei lavori dopo super tifone

(Di giovedì 12 settembre 2024) Haikou, 12 set – (Xinhua) – Isono stati ripristinati su quasi il 70% dei progetti in costruzione nella provincia insulare meridionale cinese di, in seguito alYagi, ha dichiarato ieri il governo provinciale. Da un’indagine preliminare e’ emerso che, fino a martedi’, ierano ripresi su 1.979 dei 2.860 progetti in costruzione in tutta l’isola. Il governo provinciale si e’ impegnato ad aiutare oltre il 90% delle imprese nei parchi industriali chiave situati nelle aree meno colpite dalper ripristinare la produzione entro il 15 settembre. Inoltre, entro il 25 del mese il tasso didella produzione delle aziende nei parchi industriali chiave dell’intera provincia sara’iore al 95%. Yagi si e’ abbattuto sula scorsa settimana e ha causato danni in tutta l’isola. (Xin) Agenzia Xinhua