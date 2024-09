Ciclismo | la pratese Guazzini vince il titolo europeo nella staffetta mista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Limburg (Belgio),12 settembre 2024 -. Non finisce la magica stagione dell’olimpionica su pista, ladi Poggio a Caiano Vittoria. Ieri sulle strade del Belgio per lei e per le compagne ed i compagni della nazionale azzurra, la conquista dela cronometro. L’Italia ha inflitto 17” alla Germania e 1’32” al Belgio con una prestazione straordinaria sul percorso lungo 52 km. I primi a prendere il via sono stati gli uomini con il neo campionedella crono individuale Edoardo Affini, la medaglia di bronzostessa gara Mattia Cattaneo e Mirco Maestri. Al cambio di metà percorso con l’Italia in vantaggio, il testimone è passato nelle “gambe” delle tre azzurre, Gaia Masetti, Elena Cecchini e Vittoriache hanno saputo mantenere la prima posizione per andare a conquistare la medaglia d’oro.