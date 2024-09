Chiusa la strada tra Oleggio Castello e Gattico

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lavori al ponte tra. La provinciale di 19 infatti saràal traffico dal 16 al 30 settembre per la manutenzione straordinaria del ponte. I mezzi pesanti saranno deviati su via Vittorio Veneto, in direzione Borgomanero. Il traffico veicolare potrà percorrere via