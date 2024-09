C' era una volta a Roma il nonnetto che fuori da scuola vendeva i pescetti di liquirizia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ere er fusajaro, la caldarrostara e l’olivaro. È il ritratto di unasparita, che vive ancora nella memoria delle generazioni passate. Un carretto, un baracchino sgangherato, un grido per richiamare i bambinila: caramelle, fusaie (i lupini), bruscolini sino prodotti a basso costo, a pochi centesimi, si gridava forte e si sorrideva ancora di più. Tra gli anni ’50 e ’70 ilera una figura fondamentale nella Capitale, così come tante altre oggi ricordate in vecchie fotografie sbiadite. foto di Sandro Bardaro, dal gruppo facebook Memorie diEr, il venditori di dolciumilaCerto, le condizioni igieniche non erano delle migliori, ma al tempo nessuno badava a questi dettagli.