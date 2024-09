Centrosinistra foto di gruppo e ' patto della birra'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - Pioggia battente e fango tra gli stand die panini: una cornice che ricorda Woodstock. Solo che sul palco, invece di Santana e Jimi Hendrix, ci sono Nicola Fratoianni , Angelo Bonelli, Riccardo Magi, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, ospitiprima festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra. È la prima volta che i progressisti si ritrovano sullo stesso palco dopo la Piazza di Santi Apostoli, quella convocata il 18 giugno contro l'autonomia differenziata e il premierato. In quel caso, non ci fu ladei leader assieme sul palco. In questa occasione, i leader non si sottraggono, nonostante la moderatrice del dibattito, Serena Bortone, avverta: "Lenon portano bene al centro sinistra". Sia chiaro: non si tratta del campo largo, non ancora: Matteo Renzi e Carlo Calenda non sono stati invitati dagli organizzatori di Alleanza Verdi e Sinistra.