Centro Cure progressive di Langhirano | successo per la raccolta fondi

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un’“onda” di solidarietà è in arrivo al“Pietro Coruzzi” didell’Azienda Usl. E’ stata infatti unlaa favore del progetto “Un’onda per il tuo benessere”, promossa con l’iniziativa “La beneficenza rende belli!” dell’associazione The