Capi di moda contraffatti sequestrati in fiera Raffica di multe alle auto

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Polizia locale ha sequestrato una ingente quantità di materiale contraffatto alladi San Nicola, nella zona del lungomare. Gli agenti nel primo giorno dihanno notato movimenti sospetti nella zona di viale Verdi, con persone che avevano borsoni simili a quelli utilizzati dai venditori abusivi e che hanno subito abbandonato, fuggendo. Dentro c’erano 102di abbigliamento, 17 paia di scarpe, marchi quali quali Kway, Stone Island, Jordan air, Gucci. Altro intervento nel pomeriggio di ieri, quando si procedeva ad ulteriore sequestro di merce contraffatta, pronta per essere posta in vendita: da 10 borse in pelle e 22 paia di scarpe: marchi quali Yves Saint Laurent, Nike, Gucci ed altri. Multate anche numerosein divieto di parcheggio o che ostruivano la circolazione. d. e.