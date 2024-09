Camion carico di rotoballe si ribalta | ferito l' autista

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sfiorata la tragedia oggi 12 settembre attorno a mezzogiorno a Piazzola sul Brenta. Uncon rimorchio, per cause ora al vaglio della polizia locale, è finito fuori stradandosi. Il conducente è stato aiutato dai vigili del fuoco ad uscire dalla cabina. Poi è stato preso in consegna