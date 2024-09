Breno finte cure a un bambino di 2 anni malato di tumore | 3 arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)(Brescia) – Avevano convinto i genitori di undi dueaffetto da una forma tumorale ad abbandonare letradizionali per somministrargli una “fantomatica terapia effettuata a distanza da non meglio identificata e collegata corrispondente all'estero, mediante l'utilizzo di un macchinario ‘scio’ ubicato negli Usa basato sulla fisica quantistica e sull'utilizzo di campi magnetici, che avrebbe potuto curare il paziente”. Il tutto senza essere neppure medici. Per questo una 40enne, una 39enne e un 46enne sono finiti ai domiciliari accusati in concorso tra loro di tentata estorsione, sostituzione di persona, esercizio abusivo di una professione, truffa e lesioni personali. Ad indagare sono stati i carabinieri di(Brescia).