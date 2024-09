Borsa | Asia brillante scommessa su Bce e Fed Tokyo +341%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Listini dibrillanti ine nel Pacifico in vista della decisione della Bce sui tassi attesa per oggi e sulladi un taglio da parte della Fed la prossima settimana, dopo i dati sull'inflazione Usa della vigilia. La migliore è stata(+3,41%), favorita dall'inatteso rialzo della fiducia manifatturiera (Bsi +4,5% contro il -2,5% atteso). Seguono Taiwan (+2,96%), Seul (+2,11%) e Sidney (+1,1%). Ancora aperte Hong Kong (+1,06%), Shanghai (+0,02%), Mummbai ((+0,28%) e Singapore (+0,47%). Positivi i future sull'Europa e sui listini Usa dopo il calo su base mensile dell'indice dei prezzi all'ingrosso in Germania (-0,8%), previsto originariamente in rialzo (+0,1%). Sono in arrivo l'inflazione spagnola e la fiducia dei consumatori tedeschi (indice Pcsi), oltre alla citata decisione sui tassi Bce, attesi in ulteriore calo di 25 punti base.