Bologna l’abitabile Torre Prendiparte raccontata dal proprietario Matteo Giovanardi

(Di giovedì 12 settembre 2024)è una città ricca di tesori antichi e una di queste è ladetta anche “Coronata” per i suoi blocchi bianchi ornamentali posti in cima. Lacostruita nel XII secolo dalla famiglia guelfa omonima, raggiunge un’altezza di 59 metri, seconda solo alladegli Asinelli. Utilizzata come fortilizio medievale, nel XVI secolo lafu adibita a carcere dell‘Arcivescovado e conserva graffiti incisi dai prigionieri e poi fu trasformata in abitazione civile. Oggi, grazie a un attento restauro, è una dimora storica per eventi e soggiorni, con una terrazza panoramica che offre viste mozzafiato sulla città. Per farci raccontare qualche curiosità in più sulla splendida, noi di NonSolo.Tv abbiamo intervistato iled ecco cosa ci ha raccontato.