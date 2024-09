Beve una borraccia di vodka nei bagni al primo giorno di scuola | 14enne in coma etilico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ha bevuto unadiinsieme alle amiche neldie si è sentita male nei. È ricoverata inuna ragazza di 14 anni, residente in un comune della provincia di Lecce che, mercoledì, in occasione del rientro in classe, si sarebbe ubriacata insieme ad alcune amiche prima della fine delle lezioni. Stando a quanto si apprende, la giovane non corre pericolo di vita ma resta sotto osservazione dopo essere stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Tricase, nel basso Salento. La minorenne avrebbe bevuto assieme ad alcune compagne per poi sentirsi male nel bagno dell’istituto di un comune leccese. Non è escluso che si sia trattato di una sfida sui social: è su questo aspetto che sono in corso accertamenti. Anche l’istituto ha avviato un’indagine interna.