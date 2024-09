Bce Cna Il taglio dei tassi apprezzabile ma non soddisfacente

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

ROMA (ITALPRESS) – "ma non". Così la Cna definisce la decisione della Banca centrale europea di tagliare id'interesse dello 0,25%. "La forte riduzione dell'inflazione e la revisione al ribasso delle stime di crescita da parte della stessa Bce – sottolinea la Confederazione – suggerivano probabilmente unpiù robusto. Considerato che le stime di crescita sono previste in riduzione principalmente per effetto del minore contributo della domanda interna nei prossimi trimestri, è evidente che è questa debolezza a rappresentare il problema maggiore per le economie dell'Eurozona e non un'inflazione intorno al 2%. In questo quadro – puntualizza la Cna – le imprese italiane si trovano ad affrontare una persistente stretta del credito, fotografata dalla Banca d'Italia alcuni giorni orsono".