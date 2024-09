AZ Alkmaar-Heerenveen sabato 14 settembre 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’AZdeve ancora subire il primo gol della stagione avendo fin qui raccolto tre vittorie e un pareggio per 0-0 sul campo del Groningen. In classifica segue la capolista PSV a due punti di distacco e qui ha un’altra buona chance prima di cominciare ad affrontare delle rivali diretti per le posizioni di alta InfoBetting: Scommesse Sportive e