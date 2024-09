Auto esplode a Ramla in Israele 4 persone uccise

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'esplosione di un'ha ucciso quattronella città israeliana di: lo riferiscono fonti mediche e di polizia. Altre seisono rimaste ferite, tra cui una in gravi condizioni. L'esplosione a, cittadina situata a 20 km da Tel Aviv, ha causato la morte di quattroe il ferimento di nove, tra cui un neonato di due mesi. Lerità sospettano che possa trattarsi di un atto criminale o di un regolamento di conti, ma le indagini sono ancora in corso per determinare con precisione la natura dell'incidente.