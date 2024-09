Auto esce di strada e si ribalta fermandosi 100 metri più in basso Estratto dalle lamiere dopo tre ore di lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Montale (Pistoia), 12 settembre 2024 – Unmobilista è rimasto ferito in un incidentele a Montale, in provincia di Pistoia: la suaè uscita divicino alla località Cascina nel comune di Montale eessersi capovolta più volte si é fermata in un impluvio a circa 100dalla sedele. Il personale dei vigili del fuoco ha effettuato il recuperoaver individuato un percorso alternativo per raggiungere il ferito e affidarlo ai sanitari del 118. Le operazioni, fino alla consegna del ferito all'ambulanza, sono durate circa tre ore.