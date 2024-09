Aumenta l' occupazione in regione +14% grazie a servizi e costruzioni

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nel primo semestre 2024 il numero di persone occupate stimato dall’Istat è pari in media a 526.500 unità, 7.100 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+1,4%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo. La crescita osservata, spiega Russo, ha riguardato in misura