Ascolti TV | Mercoledì 11 Settembre 2024 Solo l’11 6% per Il colibrì vincono I Fratelli Corsaro 16 5%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nella serata di ieri,11, su Rai1 Ilha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima puntata de Iha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 l’ultima stagione di The Good Doctor debutta a .000 spettatori pari al %. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 il ritorno di Chi l’ha Visto? segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Fuori dal Coro riparte da .000 spettatori (%). Su La7 Il caso Spotlight raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Vi presento Joe Black ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Parker raduna .000 spettatori (%). Sul 20 White Elephant – Codice criminale fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 The Innocents è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Le ali della libertà è seguito da .000 spettatori pari al %.