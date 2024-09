Approvata la norma sulle detenute madri resteranno in carcere Proteste da Avs | “Fuori i bimbi dalle sbarre”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo il dietrofront di Forza Italia, l'Aula di Montecitorio ha approvato lache rende facoltativo e non più obbligatorio il rinvio della pena per leo incinte. In segno di protesta, i deputati Avs hanno esibito dei cartelli con su scritto: "Fuori i bambinisbarre".