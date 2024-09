An Everyday Story annunciata la data d’uscita su PC Steam

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 12 settembre 2024) Preparati per un viaggio emozionante che sta per essere lanciato molto presto. Cactus Production è entusiasta di annunciare ladi lancio di Ansu, rivelando che il gioco sarà disponibile sullo store di Valve dal 25 settembre 2024. Anracconta i ricordi di un uomo italo-americano attraverso tre piccoli oggetti che lo hanno accompagnato per tutta la vita. È una storia che mette in risalto le piccole cose intorno a noi che spesso diamo per scontate, quelle piccole cose che meritano di essere osservate e apprezzate. Nonostante il mondo frenetico e rumoroso in cui viviamo, qualcuno deve fermarsi per un attimo e ammirare la bellezza della vita. Roberto Vergine & Alessio Oliva di Cactus Production affermato quanto segue: “Anè stata una montagna russa di emozioni fatte di scelte quotidiane, sfide e gioie.