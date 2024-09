Adani shock | Nel 2001 rubai quel trofeo lo usai come gioco erotico con la mia ragazza e…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Fiorentina ha vinto il suo ultimonel, la Coppa Italia contro il Parma al termine dila stagione. Faceva parte dila squadra anche il noto Lele, oggi celebre opinionista per la Rai ma anche per programmi Twitch“Viva el Futbol”, in cui parla di calcio insieme agli amici Ventola L'articolo: “Nel, locon la miae” proviene da Webmagazine24.