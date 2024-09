Abbattimenti ponti Casi | Con parlamentari e consiglieri regionali aretini cerchiamo una soluzione

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come annunciato ieri due interrogazioni hanno riportato l'attenzione sui 30da abbattere sui torrenti del comune di Arezzo in seguito all'inchiesta della magistratura conseguenze all'alluvione del luglio 2019. Le ha presentate il consigliere del Pd Giovanni Donati in accordo con il