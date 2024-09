A22 verso il primo Green Corridor d' Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) La lotta all'inquinamento atmosferico è un impegno globale. Una battaglia per la quale le istituzioni e le aziende europee hanno messo in campo numerose azioni. Ognuno, per la sua parte, può e deve dare il suo contributo. Nonostante non siano le arterie a inquinare ma i veicoli che vi transitano, anche Autostrada del Brennero ha abbracciato da tempo la sfida della transizione ecologica. E oggi ne ha fatto uno dei perni attorno cui ruota il piano di investimenti di cui il Mit ha approvato la fattibilità. L'obiettivo è quello di trasformare l'A22 neld', un asse, dunque, a emissioni zero. Il concetto di corridoio svela già una delle direttrici su cui si muove questa iniziativa, l'intermodalità, ossia autostrada e ferrovia insieme, pensate come un sistema unico e integrato.