A1Expò | a Caserta arriva Truck in Sud

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024)– E’ il capodanno degli autotrasportatori, di quelli che consumano i battistrada dei pneumatici sull’asfalto rovente e di quelli che fanno i sacrifici a lunga percorrenza macinando chilometri su chilometri. Ma questo weekend i camionisti hanno un motivo in più per gioire; infatti da venerdì 13 a domenica 15 settembre al Polo FieristicodiSudin Sud – Lo Show dei Motori. Ad inaugurare l’evento ci saranno i 99 Posse, in programma venerdì alle 21:30, preceduti dallo spettacolo degli stuntman. Il sabato è la giornata principale della manifestazione con l’arrivo dei protagonisti che entreranno nell’arena diin Sud come i gladiatori entravano nel Colosseo per dare vita ad un evento che è sicuramente quello più sentito dagli autisti cheno da tutta Italia con straordinario entusiasmo e voglia di far festa.