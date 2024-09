Zelensky ' la Crimea va liberata è parte di nostra anima'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Lanon è solo un territorio. È unadella, una terra dove il nostro popolo ha vissuto in pace e armonia con la propria cultura, lingua e tradizioni. Non stiamo solo lottando per il ritorno della: stiamo lottando per il ripristino della giustizia, per l'opportunità che ognino torni a casa, nella sua, libero dalla Russia e dalla paura": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. "Oggi, nell'ambito del quarto vertice della Piattaforma internazionale della, inauguriamo un memoriale nazionale ucraino per commemorare la tragedia del popolo tataro di- prosegue -. E un giorno, un monumento simile apparirà sicuramente nellalibera". "Siamo fiduciosi che lasarà libera. Questo è il nostro compito comune e tutto il mondo è con l'Ucraina in questa lotta", conclude il messaggio.