Zaini di scuola troppo pesanti | rischi e consigli dell’esperto per salvare la schiena dei bambini

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il professore e vicepresidente SIMFER Andrea Bernetti spiega a Fanpage.it le possibili conseguenze di un carico eccessivo per la salute degli studenti: "Importante diminuire il numero di libri da trasportare e far sì che i ragazzi sappiano come riempire correttamente lo zaino".