Xbox Game Pass Standard è disponibile scopriamo i giochi esclusi dal catalogo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 11 settembre 2024)per console è oranei principali mercati del mondo, con Microsoft che ha confermato la sostituzione dell’ormai vecchio tier del proprio servizio in abbonamento: ilbase per console. Ma oltre a questa novità, già nota sin dal momento dell’annuncio ufficiale avvenuto ormai qualche settimana fa, un utente su ResetEra ha realizzato una lista contenente iche non sono presenti al momento all’interno di