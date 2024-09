X Factor 2024 | quando inizia cast giudici e dove vederlo in streaming

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tutto pronto per X, insu NOW e in prima visione su TV8 dal 12 settembre, tutti i giovedì alle 21:15 e on demand.vederelo in, chi sono ie chi lo conduce? Ecco tutte le informazioni utili per godere al meglio di uno dei talent più amati della tv