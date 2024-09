West Nile Virus Mastella | Piena collaborazione con l’Asl adottare comportamenti attenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “I tre casi di Febbre del Nilo, causati dal, che si sono registrati da agosto nel Beneventano impongono attenzione e prudenza. Come noto i vettori del, non trasmissibile per via umana, sono le zanzare. Accolgomente l’invito del Direttore Generale Asl Volpe alla massima e fattivaistituzionale“, lo scrive il Sindaco di Benevento Clemente. “garantisce di aver già messo in atto i necessari interventi di disinfestazione e tutte le misure previste dal Piano di sorveglianza entomologica. Ricordo a tutti di utilizzare le precauzioni, indicate dalle autorità sanitarie: evitare di abbandonare rifiuti, comportamento già di per sé esecrabile e di tenere raccolte di acqua stagnante (secchi, sottovasi, piscine gonfiabili e grondaie)”, conclude