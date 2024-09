Violenze sugli operatori sanitari l' Ordine dei Medici di Bari | Quadro emergenziale che richiede interventi concreti e immediati

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si terrà domani al Teatro del Petruzzelli l’annuale Festa della Professione Medica organizzata dall’deidi, in un momento particolarmente critico per la Sanità e per ipugliesi, vittime di un’escalation di violenza. Un fenomeno che ha raggiunto una dimensione critica ma