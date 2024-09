Violenze sessuali rapine furti | l' estate della Polfer tra 19 arresti e svariate denunce

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Come ogni anno, nel periodo estivo, la Polizia ferroviaria ha intensificato i servizi di vigilanza per contrastare i reati, in particolare quelli contro il patrimonio, borseggi, scippi odi bagagli, perpetrati ai danni di turisti italiani e stranieri che affollano le stazioni.L’attivitÃ