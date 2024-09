Villa Palmieri che ispirò Boccaccio per il Decameron è in vendita – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lacheper il “” è in. Situata sulle pendici di Fiesole, fu dimora estiva della regina Vittoria d’Inghilterra. Si chiamae con la cifra didi 50 milioni, secondo quanto riporta Firenze Today è uno dei cinque immobili più costosi in Italia. L’annuncio è pubblicato dall’agenzia immobiliare di lusso Dreamer Real Estate. Al suo internoha 23 stanze e 19 bagni per quattromila metri quadri contornati da un parco esteso nove ettari. Del XIV secolo, il suo giardino all’inglese risale a metà Ottocento. «Oggi, la parte più antica rimasta è il giardino dei limoni – spiegano sul sito della Dreamer – caratterizzato dal disegno geometrico delle aiuole recintate da siepi di bosso, come testimoniato da un’incisione settecentesca di Giuseppe Zocchi.