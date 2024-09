Vietri nasce il Comitato per il marchio I G P | la ceramica vietrese pronta a ottenere il riconoscimento internazionale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si è tenuta ieri sera, presso la sala consiliare del Comune disul Mare, l’assemblea dei ceramisti vietresi per costituire ilPromotore per ilI.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) per la, primo passo per la procedura dida parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Unione Europea. Costituzione del consorzio di tutela dellae adozione delI.G.