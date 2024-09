Viaggi spaziali e nuove frontiere | ecco Il mare sopra il mare

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal 14 Settembre al 7 Dicembre 2024 ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion di via Cassa di Risparmio 10 presenta un programma di eventi che accompagnano la mostra “Le molte vite di un abito”, rassegna a cura di Olivier Saillard e Emanuele Coccia. Un ciclo di incontri, presentazioni, corsi e